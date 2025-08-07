Taranto, auto impazzita danneggia sei veicoli e crea il caos in città

Attimi di panico nel primo pomeriggio di giovedì 7 agosto a Taranto, dove una Volkswagen Touareg, condotta da un uomo in apparente stato di alterazione, ha generato caos tra via Romagna, via Liguria, via Emilia e via Lucania, urtando numerosi veicoli prima di essere fermato.

Stando alle prime ricostruzioni, l’episodio ha avuto inizio su via Romagna, dove il veicolo ha impattato violentemente contro un furgone Fiat Talento e una Fiat 500L, per poi proseguire la marcia contromano e urtare una Mercedes. Nonostante i danni subiti, l’auto ha continuato la propria corsa con una ruota danneggiata, attraversando via Liguria e giungendo in via Emilia, dove ha colpito altre due auto: una Ford Focus e una Opel Corsa.

La marcia si è conclusa quando il cerchione anteriore destro si è disintegrato, rendendo impossibile proseguire. Il conducente è quindi sceso dall’abitacolo e ha percorso a piedi un tratto di via Lucania, mostrando evidenti segni di agitazione. Giunto nei pressi di una motocicletta parcheggiata, l’ha afferrata e scaraventata con forza, finendo poi a terra.

Tre agenti della Polizia Locale sono intervenuti prontamente sul posto, riuscendo a bloccare l’uomo e a trasportarlo al Pronto Soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata per i necessari accertamenti clinici.

La sezione infortunistica della Polizia Locale ha avviato un’indagine per chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti. All’interno della vettura è stato rinvenuto un telefono cellulare, il cui contenuto ha permesso agli agenti di risalire all’abitazione del soggetto.

(foto Francesco Manfuso)

