TARANTO – Poteva avere conseguenze più gravi l’incidente avvenuto nella serata di venerdì in centro a Taranto. Un’auto è finita contro il gazebo di un esercizio commerciale, la struttura è stata completamente distrutta, fortunatamente in quel momento non c’erano avventori. L’auto è poi fuggita, l’episodio è avvenuto in Via Principe Amedeo nei pressi di Via Nitti, la Polizia Locale di Taranto, giunta sul posto poco dopo ha effettuato i rilievi del caso, gli agenti di Via Acton hanno avviato le indagini per tentare di individuare l’auto ed il conducente. Al vaglio degli inquirenti ci sarebbero le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona.