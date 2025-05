Taranto: auto contro vetrina bar. Vetri in frantumi

Nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 maggio un’autovettura, per cause ancora tutte in fase di accertamento, è finita contro il dehors di un locale in corso Due Mari a Taranto, impattando contro lo spazio esterno dell’attività commerciale. Fortunatamente non ci sarebbero gravi conseguenze a persone e l’automobilista avrebbe riportato solo qualche escoriazione.

