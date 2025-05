Taranto, auto contro moto: un uomo finisce in ospedale

Nel tardo pomeriggio di giovedì primo maggio, un incidente stradale ha coinvolto una Toyota e una moto di grossa cilindrata in via Mediterraneo, a Taranto. L’impatto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha provocato il ferimento del conducente della motocicletta.

Il centauro è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato in codice arancione all’ospedale SS. Annunziata. Le sue condizioni, seppur serie, non sarebbero al momento considerate critiche.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale di Taranto, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e ha gestito la viabilità, risultata fortemente rallentata a causa dell’orario e del traffico già intenso.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata hanno richiesto diverso tempo, causando inevitabili disagi alla circolazione in tutta l’area.

