Taranto: auto a GPL va a fuoco, Vigili del Fuoco evitano il peggio

Nella serata di mercoledì 22 novembre, intorno alle 23.00, un auto a GPL ha preso fuoco per cause ancora in fase di accertamento. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme potessero propagarsi e danneggiare anche le vetture parcheggiate accanto.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp