Taranto, assolti quattro agenti della Polizia Stradale

Il Tribunale di Taranto ha assolto “perché il fatto non sussiste” quattro agenti della polizia stradale di Palagiano (Taranto), accusati di falso ideologico e calunnia. La pubblica accusa aveva già chiesto l’assoluzione per insufficienza e contraddittorietà delle prove.

I fatti risalgono al 2 maggio 2020, quando i poliziotti intervennero dopo la segnalazione di un’auto contromano sull’autostrada A14. In un’area di servizio, notarono una vettura corrispondente alla descrizione che procedeva lentamente. Fermato il conducente, lo sottoposero ad alcol test, risultato positivo, e lo denunciarono per guida in stato di ebbrezza, sequestrando il veicolo.

Quasi un anno dopo, i quattro agenti ricevettero un avviso di garanzia e nel 2022 furono rinviati a giudizio: secondo la Procura, avevano falsamente attestato che l’uomo fosse in stato di ebbrezza mentre guidava l’auto in movimento. Oggi, il giudice monocratico Raffaele Maria Tronci ha stabilito l’innocenza degli agenti, difesi dall’avvocato Antonio La Scala.

