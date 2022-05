Taranto, Asl ringrazia e saluta il Comandante dei Vigili del Fuoco per nuovo incarico ad Ancona

TARANTO – La Direzione Generale e il Servizio Prevenzione e Protezione del Dipartimento di Prevenzione di Asl Taranto ringraziano l’ingegner Pierpaolo Patrizietti, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco della provincia jonica, per il qualificato apporto reso al territorio.

In particolare, il direttore generale Vito Gregorio Colacicco e il dottor Guido Cardella, responsabile del servizio, hanno omaggiato Patrizietti con una targa di ringraziamento a nome dell’azienda sanitaria tarantina. “Ringraziamo l’ingegner Patrizietti per il prezioso servizio che ha reso al nostro territorio finora, instaurando un consolidato rapporto di collaborazione con il nostro dipartimento di prevenzione – dichiara il direttore generale Colacicco – La targa è un simbolo di questa collaborazione, e si accompagna ai nostri migliori auguri per il nuovo incarico conferitogli nella città di Ancona