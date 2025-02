Taranto, asili nido: Ligonzo (Cisl) chiede confronto al Comune sulle variazioni di bilancio

TARANTO – La CISL FP del Comune di Taranto, con il segretario aziendale Fabio Ligonzo, chiede un confronto con l’Amministrazione Comunale riguardo le variazioni di bilancio per il triennio 2025-2027, destinato agli asili nido. Ligonzo sottolinea l’importanza di una gestione trasparente delle risorse, puntando a garantire sia la qualità del servizio che la stabilità del personale educativo. Il sindacato sollecita un tavolo di confronto per discutere le modifiche e la destinazione delle risorse, al fine di migliorare le strutture e garantire un servizio adeguato per l’infanzia.

