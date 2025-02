Taranto, arte e benessere: nuovo ospedale San Cataldo si apre alla bellezza

Il nuovo ospedale San Cataldo di Taranto si prepara a diventare un luogo dove arte e cura si incontrano per offrire ai pazienti un ambiente più accogliente e armonioso. Questa mattina è stato presentato il bando di concorso per la valorizzazione artistica della struttura, con un investimento di 800mila euro, come previsto dalla legge n. 717/1949, che impone di destinare una percentuale dei fondi pubblici alla realizzazione di opere d’arte negli edifici di nuova costruzione.

Alla conferenza stampa, tenutasi presso l’area esterna dell’ospedale, hanno partecipato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessora alla Cultura Viviana Matrangola, il direttore generale della ASL di Taranto Vito Gregorio Colacicco, il direttore del Dipartimento Cultura e Turismo Aldo Patruno e rappresentanti della Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.

“Ogni grande opera pubblica deve investire in arte, ma a Taranto vogliamo fare di più”, ha dichiarato Michele Emiliano. “Questa città ha una storia culturale straordinaria ed è protagonista di una trasformazione che la renderà sempre più centrale per l’Italia e l’Europa. Vogliamo che il nuovo ospedale rifletta questa visione, diventando non solo un luogo di cura, ma anche un simbolo di bellezza e identità culturale”.

Tre temi per raccontare Taranto attraverso l’arte

Il concorso prevede la realizzazione di dieci opere, suddivise in tre lotti tematici, ciascuno dedicato a un aspetto chiave della storia e dell’identità di Taranto:

• Magna Grecia: due opere ispirate alla grande eredità culturale della città, con riferimenti alla cultura, all’architettura, allo sport e alla regalità dell’antica Taranto. Le installazioni troveranno posto ai lati del monumentale colonnato d’ingresso.

• Il mare di Taranto: quattro opere dedicate al rapporto millenario della città con il mare, simbolo di vita, lavoro e avventura. Le installazioni saranno collocate nella hospital street, il grande androne al piano terra.

• La natura e il territorio: quattro opere che celebrano la ricchezza naturale della Puglia, con particolare attenzione all’ulivo, simbolo di resilienza e rinascita. Saranno posizionate nei ballatoi del primo e del secondo piano.

“Il concorso porta l’arte in un luogo di cura, rendendolo più accogliente e umano”, ha sottolineato l’assessora Matrangola. “Taranto ha una grande eredità culturale che merita di essere valorizzata anche in un contesto ospedaliero, dove l’arte può contribuire al benessere psicologico dei pazienti”.

L’arte come terapia e identità culturale

Numerosi studi hanno dimostrato che la bellezza e l’arte possono avere un effetto positivo sul benessere psicofisico dei pazienti, aiutando a ridurre lo stress e migliorando la qualità della degenza. Il nuovo ospedale San Cataldo, con una superficie coperta di circa 43mila metri quadri, 700 posti letto, 70 ambulatori, 28 sale di diagnostica e 21 sale operatorie, non sarà solo un’eccellenza sanitaria, ma anche un luogo che unisce cura e cultura.

“Il nostro obiettivo è accogliere le persone non solo con la modernità delle strutture, ma anche con la bellezza delle opere d’arte che verranno installate”, ha spiegato il direttore generale della ASL di Taranto, Vito Gregorio Colacicco.

Nel nuovo ospedale saranno inoltre allestiti spazi espositivi dedicati ai reperti archeologici rinvenuti durante i lavori, in un’ottica di valorizzazione del patrimonio storico del territorio.

Bando aperto fino al 20 marzo 2025

Gli artisti interessati potranno partecipare presentando la propria proposta artistica entro il 20 marzo 2025. Le opere potranno essere realizzate con diverse tecniche, tra cui scultura, pittura, mosaico, fotografia e forme multimediali interattive.

“Questo progetto rappresenta un’opportunità per esaltare il talento locale e nazionale, unendo tradizione e innovazione”, ha sottolineato Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia.

Il bando e tutti i dettagli sulla procedura di concorso sono disponibili sul sito www.empulia.it. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Area Gestione Tecnica della ASL di Taranto al numero 099/7786783.

