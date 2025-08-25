Taranto, arrivano tre nuovi rinforzi per Danucci

Il Taranto accelera sul mercato in vista dell’avvio del campionato di Eccellenza, fissato per settembre. Il direttore sportivo Riccardo Di Bari ha annunciato tre nuovi innesti che andranno a rafforzare la rosa di mister Ciro Danucci: si tratta dell’attaccante Imoh Jeffery, dell’esterno sinistro Umberto Monetti e del terzino destro Samuele Pavone.
Imoh Jeffery, nato nel 2000 in Nigeria, è un attaccante dal fisico imponente. Lo scorso anno ha militato nell’Igea Virtus, ma vanta esperienze anche con Sammaurese, Budoni, Latte Dolce, Bosa, Varallo e Agnonese.
Dalla Primavera del Bari arriva invece Umberto Monetti, classe 2007, giovane esterno sinistro, considerato uno dei profili under più interessanti sul mercato.
Infine, a completare il gruppo, c’è Samuele Pavone, classe 2006, terzino destro reduce dall’esperienza a Massafra, pronto a mettere a disposizione di Danucci la sua velocità e duttilità sulla fascia.
