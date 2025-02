Taranto, arrestato per spaccio: club privato sotto sequestro

La Polizia ha arrestato un 55enne tarantino, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata nel quartiere Tamburi, dove lo stesso club privato era già stato teatro, il 21 e il 25 gennaio, di due blitz antidroga della Squadra Mobile. In quelle occasioni erano state arrestate tre persone, aggravata una misura cautelare nei confronti di un quarto giovane e sequestrate numerose dosi di cocaina. Il locale era stato posto sotto sequestro con l’apposizione dei sigilli.

Nei giorni scorsi, però, gli agenti della sezione “Falchi”, durante un pattugliamento, hanno scoperto che il club aveva ripreso la sua attività, attirando nuovamente giovani frequentatori che, dopo una breve sosta, uscivano in fretta, atteggiamento tipico di chi acquista droga.

Monitorando la situazione, i poliziotti hanno sorpreso il 55enne mentre cedeva una dose di cocaina. Bloccato, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 300 euro in contanti e di una dose di droga nascosta nei pantaloni. Una successiva perquisizione ha portato al ritrovamento di altre dosi di cocaina in un frigorifero e di appunti con nomi e importi legati all’attività di spaccio. Gli agenti hanno inoltre scoperto un moderno impianto di videosorveglianza con mini telecamere ben nascoste lungo il perimetro del locale.

A conferma del traffico illecito, un giovane, ignaro dell’operazione in corso, è entrato nel club chiedendo all’arrestato di acquistare una dose di cocaina.

Il 55enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. Il locale, ritenuto un punto di riferimento per lo spaccio, è stato nuovamente sequestrato.

