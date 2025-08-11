Taranto, arrestato 38enne ai Tamburi con 100 grammi di eroina

A Taranto, nel rione Tamburi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia locale hanno arrestato un 38enne residente in città, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il fermo è avvenuto nel corso del weekend, durante un servizio di controllo straordinario nella zona. L’uomo, alla guida della propria auto, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare: nella tasca dei pantaloni i militari hanno trovato un involucro in cellophane con circa 100 grammi di eroina già suddivisa in dosi, oltre a 1.100 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

La droga sarà analizzata dal Laboratorio del Comando Provinciale di Taranto, mentre il denaro verrà depositato su un libretto postale giudiziario. Al termine delle formalità di rito, e fatta salva la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva, il 38enne è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Secondo i Carabinieri, l’operazione ha permesso di sottrarre al mercato della droga un quantitativo di sostanza che avrebbe fruttato ulteriori guadagni illeciti alla criminalità.

