Taranto, Aps Taras: ‘Nuova manifestazione di interesse’

L’APS Taras 706 aC comunica di aver ricevuto in data odierna una nuova manifestazione di interesse per l’acquisizione delle quote del Taranto, indirizzata anche alla fiduciaria mandataria del socio di maggioranza. Il trust sta effettuando le opportune verifiche di attendibilità dei soggetti interessati. Lo scrive l’Aps Taras in una nota.

