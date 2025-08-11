Taranto, Aps Taras dona lo stemma alla nuova proprietà: “È dei tifosi”

L’Aps Taras 706 a.C. ha accolto con un messaggio ufficiale la famiglia Ladisa e la Finlad per il loro ingresso nella nuova società calcistica del Taranto.

Il supporters’ trust ha sottolineato come, dopo anni difficili, la tifoseria desideri tornare a parlare di calcio giocato, di partite e di emozioni, senza subire umiliazioni. La nuova fase viene vista come un momento di speranza per avere un club solido, ambizioso e fortemente legato alla città e alla propria comunità.

Pur restando fuori dall’assetto societario, l’Aps Taras conferma il proprio impegno a rappresentare i tifosi e a promuovere iniziative che rafforzino l’unità dell’ambiente rossoblù. In quest’ottica, l’associazione ha messo a disposizione della nuova proprietà, a titolo gratuito, lo stemma scelto democraticamente dai tifosi attraverso un contest online, ritenendolo un importante ponte tra la storia del club e il suo futuro.

Con uno spirito dichiaratamente costruttivo, il trust ribadisce la volontà di collaborare per costruire, dentro e fuori dal campo, un futuro vincente fondato su passione, trasparenza e condivisione.

