Taranto, approvato il rendiconto: CISL FP chiede rilancio dei nidi

Il Comune di Taranto ha approvato nei tempi previsti dalla legge il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024, grazie all’intervento del Commissario straordinario Giuliana Perrotta, che ha esercitato i poteri del Consiglio comunale. Una decisione accolta con favore dalla CISL FP, rappresentata dal Segretario Aziendale Fabio Ligonzo.

“La regolarità amministrativa raggiunta rappresenta un passaggio essenziale per consolidare la fiducia nell’Ente e consentire l’erogazione degli incentivi tributari ai dipendenti”, ha dichiarato Ligonzo, auspicando che ora l’attenzione venga rivolta ai servizi essenziali per la collettività.

In una nota inviata al Commissario Perrotta, la CISL FP ha richiesto all’Amministrazione comunale un impegno concreto a favore degli asili nido pubblici, considerati presidi fondamentali di equità sociale e supporto alle famiglie lavoratrici. Il sindacato ha invitato il Comune a individuare, con il contributo del Servizio Bilancio – ora più disponibile dopo la chiusura del rendiconto – misure economiche sostenibili in grado di salvaguardare e rilanciare il sistema dei nidi.

“L’individuazione tempestiva delle risorse consentirebbe agli uffici competenti di pubblicare in tempo utile il bando per le iscrizioni all’anno educativo 2025/2026, offrendo alle famiglie certezze e continuità gestionale”, ha aggiunto Ligonzo.

In un contesto socio-economico segnato da crescenti difficoltà per molte famiglie, la CISL FP sottolinea l’urgenza di politiche pubbliche mirate a sostenere i servizi educativi per la prima infanzia. “Investire nei nidi pubblici è una scelta di civiltà che guarda al futuro della nostra città”, ha concluso il segretario, ribadendo la disponibilità del sindacato a collaborare con spirito costruttivo per il bene della comunità.

