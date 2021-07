Taranto, approvato il bilancio. Sabato l’iscrizione al campionato

Nel corso dell’assemblea dei soci svoltasi nel pomeriggio, è stato approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio relativo alla stagione 2019/2020. Approvazione propedeutica a quella che sarà la prossima stagione ormai imminente. Nella giornata di sabato 3 luglio Vittorio Galigani si recherà a Firenze, presso gli uffici della Lega Pro, per consegnare la documentazione completa in merito alla domanda d’iscrizione al campionato di Serie C.