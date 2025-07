Taranto, apprensione a Lama: fiamme nel giardino di una villa

LAMA TARANTO – Momenti di apprensione a Lama, borgata tarantina, dove un improvviso incendio ha interessato il giardino di una villa. A prendere fuoco, per cause ancora da accertare, è stata un’imbarcazione in vetroresina parcheggiata all’interno della proprietà.

Le fiamme, alte e violente, hanno generato una colonna di fumo nero visibile a distanza sulla Circonvallazione dei fiori, attirando l’attenzione di numerosi passanti e residenti. Fortunatamente, grazie al rapido intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Taranto, l’incendio è stato domato.

Non si segnalano feriti, ma l’imbarcazione è andata completamente distrutta. Sono in corso le verifiche per risalire alle cause del rogo. L’episodio ha provocato solo un grande spavento ma, fortunatamente, nessuna conseguenza grave.

