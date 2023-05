Taranto: Appena inaugurato, Parco di Lulù già danneggiato

È durato solo qualche giorno, il tempo che i soliti vandali si mettessero in azione. Nei giorni scorsi, gli agenti della Squadra Volante di Taranto si sono diretti al “Parco di Lulù”, dedicato alla figlia del celebre cantante Nicolò Fabi, per la segnalazione di danneggiamenti da parte di un gruppo di giovani.

Una volta sul posto, i poliziotti hanno constatato che il cancello d’ingresso del giardino era regolarmente chiuso, ma all’interno si aggirava un gruppetto di ragazzi che, alla vista delle pattuglie, ha cercato di darsi alla fuga oltrepassando la recinzione che separa il parco da una scuola d’infanzia adiacente.

Il tentativo di fuga non è andato a buon fine perché i ragazzi sono stati raggiunti dalle pattuglie intervenute. Sono in corso accertamenti per capire se sono loro i responsabili dei danneggiamenti.

Effettuando un giro d’ispezione all’interno del parco, i poliziotti hanno appurato il danneggiamento di una porta di ferro, che divide il parco dal plesso scolastico, così come è stata divelta la rete metallica che delimita le due aree in fondo al giardino proprio nel punto in cui i ragazzi avevano effettuato poco prima il tentativo di fuga.

