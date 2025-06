Taranto, appartamento a fuoco in pieno centro (video)

Un vasto incendio si è propagato, nella mattinata di sabato 21 giugno, intorno alle 10.30, all’interno di un appartamento sito al secondo piano di uno stabile di via Cavallotti, 131 a Taranto. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco, con quattro squadre e una gru, per domare le fiamme e i carabinieri, che oltre a mettere l’area in sicurezza hanno salvato una donna in stato di shock e due cagnolini che si trovavano al terzo piano, proprio sopra l’appartamento interessato dall’incendio. Le cause del rogo sono in fase di accertamento. +++ IN AGGIORNAMENTO +++

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author