Taranto, annullata condanna a Di Guardo

TARANTO – Clamorose novità nell’ambito del processo penale relativo all’inchiesta sugli appalti della Marina Militare di Taranto partita nel 2016 che portò alla sbarra diversi militari di spicco alti in grado della forza armata.

E’ stata annullata la sentenza in merito alla associazione per delinquere contestata a Giovanni Di Guardo, ex capitano di vascello e comandante di Maricommi Taranto, ed altri. E’ stata accolta la tesi degli avvocati Salvatore Maggio, Enzo Sapia e Ottavio Martucci, difensori di alcuni imputati.

+++ IN AGGIORNAMENTO

