Taranto, Angolano (M5S): “Nessun apparentamento con Bitetti”

“Rimaniamo coerenti con la nostra posizione: diciamo no a incarichi e ulteriori seggi. Sul ballottaggio deciderà l’assemblea”

Il Movimento 5 Stelle di Taranto, attraverso una nota firmata dalla candidata sindaca Annagrazia Angolano, ha ribadito la propria posizione in vista del ballottaggio per le elezioni amministrative comunali.

“A seguito della diffusione di informazioni imprecise o poco chiare, siamo costretti a precisare che non ci sarà alcun accordo politico né apparentamento con il candidato sindaco Piero Bitetti”, sottolinea Angolano, richiamando quanto già dichiarato in conferenza stampa.

Il Movimento 5 Stelle chiarisce di non voler far parte di una maggioranza di governo che, a proprio avviso, non rappresenta la discontinuità politica auspicata durante la campagna elettorale. “Rimaniamo coerenti con la nostra posizione: rinunciando all’apparentamento, diciamo no a incarichi e ulteriori seggi in consiglio comunale, a differenza di quanto avrebbero probabilmente fatto altre forze politiche al nostro posto”, aggiunge Angolano.

La candidata pentastellata, in merito al confronto avviato con Bitetti, precisa: “L’unica richiesta avanzata è stata finalizzata a ottenere un impegno formale su alcuni temi per noi imprescindibili, riguardanti emergenze ambientali, sociali ed economiche della città, nell’interesse esclusivo dei cittadini”.

La risposta fornita da Bitetti, che secondo il M5S risulta comunque incompleta su alcuni punti richiesti, sarà sottoposta martedì 3 giungo al vaglio di una assemblea pubblica aperta alla cittadinanza e ai media, in programma alle ore 20:00 ai Giardini Virgilio.

“L’assemblea deciderà se esprimere una semplice indicazione di voto a favore di Bitetti, compiendo uno sforzo politico al fine di scongiurare la vittoria della destra, poiché, in ogni caso, non sosterremo mai l’astensionismo”, conclude Angolano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author