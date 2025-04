Taranto, Angolano: “Ipocrisia elettorale, non sottovalutate i cittadini”

TARANTO – “Siamo di fronte all’ennesima dimostrazione di ipocrisia politica. Alcuni candidati pretendono correttezza dagli altri, dimenticando di fare chiarezza sui propri ruoli”. Così Annagrazia Angolano, candidata sindaca del Movimento 5 Stelle a Taranto, interviene con toni netti nel dibattito pre-elettorale che agita la campagna per Palazzo di Città, puntando il dito contro Luca Lazzàro e Francesco Tacente.

Angolano critica duramente le accuse rivolte da Lazzàro a Tacente per non essersi dimesso dalla presidenza del Ctp, società partecipata comunale. “Sarebbe giusto, dice Lazzàro, che si dimettesse per equità nella competizione. Peccato però, che lo stesso Lazzàro continui a rivestire ruoli di rilievo in enti camerali e associazioni di categoria del territorio, come il Gal e la Camera di Commercio. Il bue che dice cornuto all’asino, insomma”, incalza Angolano.

Secondo la candidata del M5S, la coerenza e l’etica pubblica dovrebbero essere il punto di partenza per chi si propone di amministrare la città. “Chiunque decida di candidarsi dovrebbe fare un passo indietro da eventuali ruoli influenti, anche indirettamente. È una questione di rispetto verso gli avversari e, soprattutto, verso i cittadini”, sottolinea.

Nel suo affondo, Annagrazia Angolano mette anche in discussione la composizione delle coalizioni rivali: “Vediamo accozzaglie di candidati e alleanze forzate, unicamente finalizzate a ottenere il numero utile per vincere, ma prive di visione e coerenza. È il preludio di un’amministrazione instabile, un ‘Melucci ter’ pieno di compromessi”.

Chiude con un appello ai cittadini: “Non sottovalutate la vostra intelligenza. Taranto ha bisogno di scelte consapevoli, non di giochi di potere. Confido nel vostro giudizio, basato sull’esperienza e non sulla convenienza personale”.

