Taranto, Angolano contro rincaro TARI: “Basta colpire i cittadini”

L’esponente del M5S invita il neoeletto sindaco Piero Bitetti a sospendere l’iter dell’aumento e ad attivarsi per trovare alternative più eque

Il Movimento 5 Stelle prende posizione contro l’aumento della TARI annunciato a Taranto. Il consigliere Annagrazia Angolano, esponente del M5S, ha espresso forte preoccupazione per il rincaro del tributo sui rifiuti, che salirà di circa il 7%, secondo quanto ufficializzato dalla commissaria Giuliana Perrotta.

“Ancora una volta si chiede ai cittadini di rimediare a una gestione economica inefficiente da parte della vecchia amministrazione”, afferma Angolano puntando il dito contro l’utilizzo del nuovo incremento anche per colmare il buco lasciato dagli evasori fiscali.

La pentastellata sottolinea come il provvedimento colpisca in particolare “le attività economiche ad alta produzione di rifiuti, già in seria difficoltà a causa della crisi”. Secondo Angolano si tratta dell’ennesima dimostrazione delle criticità strutturali nella gestione del ciclo dei rifiuti, a cominciare dalla raccolta differenziata, che “non ha mai funzionato davvero”.

“Trovo inaccettabile che il Comune continui a scaricare sui cittadini i costi di anni di mala amministrazione – prosegue Angolano – in una città che da 17 anni è schiacciata da imposte elevate su TARI, IRPEF e IMU, conseguenza diretta del dissesto finanziario generato dalla precedente gestione di centrodestra”.

Il M5S ribadisce che la priorità dev’essere “la lotta all’evasione fiscale e il potenziamento del servizio di raccolta”, invitando il neoeletto sindaco Piero Bitetti a sospendere l’iter dell’aumento e ad attivarsi per trovare alternative più eque.

“Taranto ha già pagato abbastanza. È il momento di una svolta concreta, non dell’ennesimo sacrificio imposto ai soliti noti”, conclude Angolano.

