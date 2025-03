Taranto, Angolano candidata sindaco dei Cinque Stelle

Annagrazia Angolano, giornalista, è la candidata sindaco del movimento cinque stelle per le elezioni comunali di Taranto.

La scelta è arrivata al termine della riunione del gruppo territoriale dei penta stellati, riuniti nella sede di via Mazzini, presieduta dal vicepresidente nazionale senatore Mario Turco.il nome di Angolano verrà comunque portato all’attenzione del centro sinistra che ha già scelto come candidato sindaco Piero Bitetti. I cinque stelle si augurano che possa esserci ancora la strada per una soluzione condivisa. In caso contrario sono pronti ad andare da soli: “E lo faremo con orgoglio” sottolinea la neocandidata.

