Taranto: Andrea Loliva firma il rinnovo

Andrea Loliva, portiere classe 2000, e il Taranto hanno trovato l’accordo per il rinnovo del contratto. L’estremo difensore barese, in scadenza il 30 giugno scorso, ha firmato per un’altra stagione. Si attende solo l’ufficialità. Con Gianmarco Vannucchi va a completare il reparto.

