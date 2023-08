Taranto, ampio incendio in zona Ipercoop

TARANTO – Un nuovo preoccupante incendio si è sviluppato a Taranto nel pomeriggio di sabato 12 alle spalle del centro commerciale Ipercoop nel quartiere Paolo Sesto. Hanno preso fuoco sterpaglie e arbusti presenti in una zona di circa 6000 metri quadri utilizzata come discarica abusiva e ricca di materiale altamente infiammabile come laterizi, mobili, paraurti di autovetture, pneumatici, eternit.

Sul posto sono prontamente intervenuti due mezzi dei Vigili del Fuoco di Taranto, due di volontari provenienti da Leporano e Faggiano e i Carabinieri Forestali per i controlli di rito che dovranno0 determinare l’origine del rogo.

Grande l’impegno profuso dai Vigili per domare le fiamme, vista l’ampiezza dell’incendio.

