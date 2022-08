“Il segretario del Pd pugliese, Lacarra, ha chiesto le dimissioni del direttore generale dell’Agenzia regionale per le politiche del lavoro perché candidato alla Camera dei Deputati contro il Pd. Lacarra ha dichiarato “Chi occupa dei ruoli tecnici in Regione non può fare politica. Non si può fare politica utilizzando un’agenzia regionale, non credo che si possa consentire questo. È inopportuno che il direttore generale di Arpal si candidi. È inaccettabile a prescindere” e continuando “Siamo davanti a un conflitto d’interesse inaccettabile, per cui chiediamo le dimissioni immediate del direttore di Arpal”. A Taranto invece è candidato al Parlamento per il Pd l’attuale presidente di Amiu Giampiero Mancarelli. Per le medesime ragioni esposte dal segretario regionale del partito di Melucci chiedo pertanto al sindaco di Taranto di rimuovere immediatamente Mancarelli dal suo incarico. Attendiamo ora che Melucci dia seguito anch’esso alle indicazioni del suo segretario regionale. Se ciò non dovesse avvenire significa che, ancora una volta, gli uomini del Pd adottano una doppia morale a seconda della convenienza di circostanza ed è bene che gli elettori tarantini sappiano con chi hanno a che fare prima di recarsi alle urne il prossimo 25 settembre”. Lo scrive, in una nota, Giampaolo Vietri, capogruppo FdI al Comune di Taranto.