Taranto: Amiu, FdI ‘Confermato presidente chi ha fallito’

“Tutta la città che da un anno lamenta lo scarso decoro e igiene delle vie cittadine causato da un sistema di raccolta rifiuti progettato male e gestito peggio, attendeva un segnale di discontinuità rispetto i vertici dell’Amiu. E invece, il sindaco Melucci riconferma il presidente uscente, dimostrando così di privilegiare, attraverso Mancarelli, il principio della “continuità”, scrivono in una nota Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in consiglio comunale.

“La città dovrebbe sapere di quale continuità il sindaco parla. Quella riferita a una situazione economica e finanziaria dell’azienda fortemente precaria? A cosa si vuol dare continuità? A un servizio di raccolta rifiuti fallimentare? A una azienda in conflitto da tempo con i dipendenti ai quali aveva promesso, da oltre due anni, senza mai farlo, di ripianare le somme non versate sul fondo di previdenza complementare dei lavoratori?”, si chiedono.

“Sappiamo bene che la responsabilità di questa situazione non è solo di chi ha amministrato l’azienda, ma anche del sindaco Melucci e di tutti i consiglieri comunali che hanno approvato il vigente piano della raccolta differenziata – continuano -. Ci saremmo aspettati che l’amministrazione comunale prendesse atto di questo fallimento e cambiasse finalmente registro, partendo dal rinnovare per davvero i vertici aziendali che, a nostro avviso, nel caso di Mancarelli, hanno portato solo tensione e malessere all’interno dell’azienda”.

”L’obiettivo più importante prefissato era il 65% di raccolta differenziata entro il 2021, e mentre la percentuale di differenziata ritorna a scendere attestandosi al 24% il presidente viene premiato e riconfermato! Vedremo quanto tempo durerà questa presidenza; non ci stupirebbe se questa nomina fosse solo funzionale a Melucci e al Partito Democratico per prendere tempo e sponsorizzare Mancarelli in altro incarico pubblico sempre a carico cittadini”, aggiungono.

“Intanto, i cittadini pagano amaramente questa conduzione scandalosa dei rifiuti con un servizio penoso e con una tassa costantemente in aumento a causa di una programmazione politica dell’amministrazione Melucci errata e di una gestione dell’Amiu da parte di Mancarelli inadeguata e dannosa per i tarantini. Evidentemente per Melucci la città può restare in queste pessime condizione”, concludono Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano di Fratelli d’Italia al Comune di Taranto.

