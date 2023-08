Taranto: Amichevoli con Fasano e Martina

Altre due amichevoli per il Taranto di Eziolino Capuano, che affronterà due compagini di Serie D. Domenica 20 agosto sfida pomeridiana con il Fasano al Vito Curlo, domenica 27 in serale al Tursi con il Martina di Massimo Pizzulli. Gli orari sono da stabilire, così come si deve attendere per capire se saranno a porte chiuse o meno. In attesa dell’ufficialità, le date potrebbero subire variazioni in base alle esigenze dei club. Non sono previste uscite allo Iacovone: l’impianto è interessato da lavori di ristrutturazione negli spogliatoi, e fino al 31 agosto il campo A è indisponibile per la risemina del manto erboso.

