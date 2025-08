Taranto, alza il gomito e investe una donna

TARANTO – Ha investito una donna che camminava tranquillamente sul marciapiede: lo stesso dove ha finito la corsa con la propria auto.

Attimi di paura nella nella serata di sabato 2 agosto a Taranto per un sinistro stradale avvenuto in via Socrate angolo via Cugini.

Un uomo, alla guida con un tasso alcolemico superiore a quello consentito, ha investito la signora che passeggiava sul marciapiede. L’uomo è stato immediatamente bloccato e identificato dai motociclisti in borghese della Polizia Locale: per gli opportuni rilievi del caso è interveniva la Sezione Infortunistica.

