Taranto: allerta meteo, le disposizioni del Comune

A causa delle avverse condizioni meteorologiche dovute alle forti raffiche di vento, per tutta la giornata di venerdì 3 novembre 2023 sarà vietato l’accesso alle aree alberate di giardini, parchi, ville e cimiteri cittadini.

La cittadinanza è invitata a seguire tutte le misure precauzionali previste, per preservare la pubblica sicurezza e l’incolumità personale. Si raccomanda, quindi, l’adozione delle misure di autoprotezione previste dai protocolli di sicurezza del Comune.

In particolare, in caso di vento molto forte, bisognerà prestare maggiore attenzione alla guida di autoveicoli e moderare la velocità, non sostare lungo viali alberati, evitare le zone dove sono presenti oggetti sospesi e mobili, prestare attenzione lungo le zone costiere ed evitare la sosta su moli e pontili, assicurare il fissaggio di tutto il materiale mobile su balconi e terrazzi e il corretto serraggio degli infissi.

Qualora si verificassero precipitazioni, anche a carattere temporalesco, bisognerà evitare di recarsi o soffermarsi in ambienti a forte rischio allagamento, fare attenzione a strade allagate per evitare di trovarsi con il proprio veicolo sommerso, controllare gli scarichi dell’acqua piovana e il perfetto funzionamento delle pompe di sollevamento dei piani interrati.

In caso di fulmini associati a temporali, infine, converrà restare lontano da punti che sporgono sensibilmente, come pali o alberi, evitando di cercare riparo dalla pioggia soprattutto sotto questi ultimi.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp