Taranto, allerta meteo arancione, vento e temporali

Il maltempo incombe sul capoluogo ionico, alle 19.30 si è abbattuto sul centro cittadino un violento acquazzone durato pochi minuti, ma l’abbondante pioggia caduta non ha comunque provocato allagamenti significativi, solo qualche disagio non grave.

L’allerta meteo “arancione” ci sarà dalle ore 14:00 del 25 novembre 2021 e per le successive 20 ore

Evento previsto: Venti sud-orientali di burrasca, fino a burrasca forte, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.