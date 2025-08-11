Taranto, alleanze per il futuro: confronto tra Comune e imprese sull’ex Ilva

TARANTO – A Taranto si è svolto un incontro in videoconferenza tra i capigruppo del Consiglio comunale, guidati dal presidente Gianni Liviano, e le rappresentanze delle imprese dell’indotto industriale e artigianale, tra cui Confindustria, Aigi e Confapi. Le associazioni hanno ribadito la necessità di sottoscrivere l’accordo di programma proposto dal ministro Urso, evidenziando il pericolo concreto di perdita occupazionale in caso contrario.

Nel dialogo successivo con Confartigianato e Casartigiani, è emersa una visione condivisa sulla necessità di ampliare le prospettive economiche della città, puntando alla diversificazione. Opinioni contrastanti, invece, sul rigassificatore in porto: Casartigiani si è detta favorevole solo in forma temporanea e come misura necessaria alla decarbonizzazione, mentre Confartigianato si è dichiarata fermamente contraria.

Nel pomeriggio, i consiglieri hanno ascoltato anche il punto di vista delle associazioni ambientaliste, rappresentate da Alessandro Marescotti (Peacelink) e Massimo Ruggieri (Giustizia per Taranto), che hanno sollevato la necessità di impugnare la concessione dell’AIA.

A conclusione della giornata, Liviano ha assicurato che tutte le istanze saranno riferite al sindaco e ha indicato alcune parole chiave – coesione sociale, centralità della persona, decarbonizzazione e diversificazione produttiva – come principi guida per costruire, dal basso, una proposta condivisa di accordo da presentare al Ministero.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author