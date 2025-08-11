11 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Gianni Liviano

Taranto, alleanze per il futuro: confronto tra Comune e imprese sull’ex Ilva

Giovanni Sebastio 11 Agosto 2025
centered image

TARANTO – A Taranto si è svolto un incontro in videoconferenza tra i capigruppo del Consiglio comunale, guidati dal presidente Gianni Liviano, e le rappresentanze delle imprese dell’indotto industriale e artigianale, tra cui Confindustria, Aigi e Confapi. Le associazioni hanno ribadito la necessità di sottoscrivere l’accordo di programma proposto dal ministro Urso, evidenziando il pericolo concreto di perdita occupazionale in caso contrario.

Nel dialogo successivo con Confartigianato e Casartigiani, è emersa una visione condivisa sulla necessità di ampliare le prospettive economiche della città, puntando alla diversificazione. Opinioni contrastanti, invece, sul rigassificatore in porto: Casartigiani si è detta favorevole solo in forma temporanea e come misura necessaria alla decarbonizzazione, mentre Confartigianato si è dichiarata fermamente contraria.

Nel pomeriggio, i consiglieri hanno ascoltato anche il punto di vista delle associazioni ambientaliste, rappresentate da Alessandro Marescotti (Peacelink) e Massimo Ruggieri (Giustizia per Taranto), che hanno sollevato la necessità di impugnare la concessione dell’AIA.

A conclusione della giornata, Liviano ha assicurato che tutte le istanze saranno riferite al sindaco e ha indicato alcune parole chiave – coesione sociale, centralità della persona, decarbonizzazione e diversificazione produttiva – come principi guida per costruire, dal basso, una proposta condivisa di accordo da presentare al Ministero.

About Author

Giovanni Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Brindisi: intensificazione dei controlli in mare e lungo la costa a Ferragosto

11 Agosto 2025 Anna Saponaro

Atto incendiario ai danni amministratrice BMS: riunione in prefettura

11 Agosto 2025 Anna Saponaro

Ex Ilva, Bitetti andrà a Roma?

11 Agosto 2025 Francesco Manigrasso

Brindisi, videosorveglianza per cala Materdomini

11 Agosto 2025 Davide Cucinelli

Ex Ilva, FdI: “Spaccature Pd ostacolano l’accordo di programma”

11 Agosto 2025 Dante Sebastio

Mottola: festa della trebbiatura, seconda edizione

11 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

potrebbe interessarti anche

Bari, mercato ex Manifattura Tabacchi: riapre il settore ittico con nuove coperture

11 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Carovigno: mare senza barriere, inaugurato il Seatrac Mover

11 Agosto 2025 Anna Saponaro

Brindisi: intensificazione dei controlli in mare e lungo la costa a Ferragosto

11 Agosto 2025 Anna Saponaro

Dalla Puglia modifiche alla legge Calderoli: proposta una nuova Autonomia “equa e cooperativa”

11 Agosto 2025 Giovanni Sebastio