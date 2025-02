Taranto, allarme parcheggi: UGL chiede un consiglio comunale urgente

Giuseppe Scarciglia, segretario della UGL Terziario, ha ufficialmente richiesto al sindaco la convocazione di un consiglio comunale monotematico per affrontare il problema dei costi eccessivi della sosta a pagamento, che sta gravemente penalizzando i lavoratori dipendenti, in particolare quelli del settore commerciale.

Negli ultimi mesi, l’aumento delle tariffe di parcheggio ha messo in difficoltà numerosi lavoratori, costretti a sostenere spese insostenibili rispetto ai loro salari già bassi. Secondo i calcoli della UGL, una parte significativa dello stipendio annuo di questi dipendenti viene assorbita dai costi di sosta, con un impatto negativo non solo sulle loro finanze personali, ma anche sulla vitalità del commercio locale, già in crisi.

“La situazione è insostenibile – afferma Scarciglia –, riteniamo indispensabile un confronto con l’amministrazione comunale per individuare soluzioni concrete. È necessario ridurre il peso economico sui lavoratori e, allo stesso tempo, sostenere le attività commerciali che rappresentano un pilastro della nostra economia”.

L’UGL richiama l’attenzione sul principio di sussidiarietà previsto dalle normative europee, sottolineando che le autorità locali dovrebbero considerare le esigenze delle categorie più colpite da queste misure.

La questione, inoltre, non riguarda solo il commercio: come emerso da un recente incontro tra le federazioni UGL di Taranto, anche altri settori produttivi risentono dell’aumento dei costi della sosta. Per questo, il sindacato chiede che al consiglio comunale monotematico partecipino anche i rappresentanti dei lavoratori e i commercianti, affinché possano esprimere le loro difficoltà e proporre soluzioni.

L’obiettivo è chiaro: trovare un equilibrio tra le esigenze economiche della città e il diritto dei lavoratori a condizioni sostenibili per svolgere la propria attività.

