Taranto, Alberto Mosca nuovo presidente Ente Bilaterale Terziario

L’Ente Bilaterale Terziario della provincia di Taranto ha rinnovato nei giorni scorsi i propri organi, avviando un nuovo mandato quadriennale. La presidenza dell’organismo passa alla Confcommercio di Taranto, rappresentata da Alberto Mosca, che torna a ricoprire un incarico già svolto in passato.

La vice presidenza è stata affidata alla FISASCAT Cisl, con la rappresentanza di Maria Scala Vinci. Completano la composizione dell’organo bilaterale Daniele Simon per la FILCAMS Cgil, Luigi Galiano per la UILtuCS Uil, e per Confcommercio Stanislao Vitiello e Tullio Mancino.

Nel suo intervento di insediamento, Alberto Mosca ha rivolto un ringraziamento a Luigi Galiano, presidente uscente, e all’intero Consiglio di Amministrazione, per il lavoro svolto nel precedente mandato, con particolare riferimento al potenziamento delle risorse destinate alle misure di welfare a favore dei lavoratori.

Mosca ha sottolineato la volontà di proseguire lungo la linea della collaborazione tra le parti sociali, investendo su formazione e occupabilità, per sostenere la competitività delle imprese e migliorare la qualità della vita lavorativa. L’obiettivo è rafforzare il ruolo dell’Ente Bilaterale come strumento strategico per aziende e dipendenti del territorio provinciale.

