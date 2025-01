Taranto, albero cade in via Mannarini

TARANTO – Attimi di paura a Taranto in via Mannarini, nel quartiere Tamburi, dove un albero è caduto sulle macchine in sosta, probabilmente sfibrato dal maltempo delle ultime ore. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco per tagliare e rimuovere l’albero e mettere in sicurezza la zona e la Polizia Locale per i rilievi del caso.

