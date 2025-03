Taranto, al via i lavori per il nuovo stadio del Nuoto

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo Stadio del Nuoto di Taranto, destinato a diventare uno dei principali impianti sportivi dei Giochi del Mediterraneo 2026, in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026. L’opera, affidata all’impresa Ferraro Spa di Roma, sarà realizzata con il contributo di Sportium, società specializzata nella progettazione di impianti sportivi innovativi, in collaborazione con InFire, STAIN Engineering e Sce Project.

Un centro natatorio all’avanguardia

Il nuovo complesso si estenderà su una superficie di 12.000 metri quadrati e comprenderà due vasche olimpioniche da 50 metri:

• Una indoor, con una tribuna da 980 posti

• Una outdoor, con una tribuna da 1.000 sedute, destinata alle competizioni internazionali di nuoto e pallanuoto

Oltre agli spazi per le gare, il centro sarà aperto tutto l’anno alla comunità con corsi, allenamenti e attività ricreative, oltre a ambulatori medico-sportivi, palestre e un’area ristoro.

Sostenibilità e integrazione nel territorio

L’impianto è stato progettato seguendo i principi della sostenibilità ambientale, con l’utilizzo di materiali ecocompatibili e tecnologie innovative per ridurre i consumi energetici. Il progetto si integra perfettamente nel paesaggio, grazie a:

• Tre livelli degradanti verso il mare, rispettando la morfologia del terreno

• Accesso diretto alla costa, con spazi verdi collegati alla Marina Militare

• Una piazza urbana su viale Virgilio, in connessione con la Torre d’Ayala e il sistema di parcheggi

Un’opportunità per Taranto

L’opera rappresenta un tassello fondamentale per la valorizzazione della città, con un impatto positivo sull’economia locale. I Giochi del Mediterraneo 2026 porteranno a Taranto circa 3.500 atleti da 26 nazioni, insieme a tecnici, allenatori e accompagnatori, per un totale di 15.000 presenze senza contare il pubblico.

Con il nuovo Stadio del Nuoto, Taranto si prepara a ospitare un evento di portata internazionale e a dotarsi di un impianto sportivo all’avanguardia destinato a lasciare un segno duraturo nel tessuto urbano.

