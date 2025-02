Taranto, al Castello Aragonese arriva la mostra “Virtus et Humanitas”

Giovedì 6 marzo, alle ore 16:30, il Castello Aragonese di Taranto ospiterà l’inaugurazione della mostra itinerante “Virtus et Humanitas”, promossa dal Gruppo Decorati dell’Ordine Militare d’Italia (OMI) e patrocinata dal Ministero della Difesa.

L’esposizione, curata dalla dottoressa Federica Dal Forno con il supporto del colonnello Gianluca Bonci, propone un viaggio attraverso la storia, esplorando il cammino dell’Italia verso la pacificazione tra i popoli. Grazie a un percorso espositivo arricchito da installazioni grafiche, la mostra evidenzia l’evoluzione nel tempo dei valori di virtus e humanitas, sottolineando il loro significato per la società contemporanea.

L’Ordine Militare d’Italia, istituzione della Repubblica Italiana, premia le azioni distintive compiute in guerra dalle Forze Armate o da singoli militari che abbiano dimostrato perizia, senso di responsabilità e valore. Rappresentato dal Presidente della Repubblica e costituito dal Gruppo Decorati, l’OMI celebrerà nel 2025 il suo 210° anniversario, mantenendo vivo il legame con i principi di coraggio e dedizione che questa esposizione intende valorizzare.

“Virtus et Humanitas” rappresenta un’occasione unica per riscoprire figure e ideali che hanno attraversato epoche diverse. L’invito rivolto ai visitatori, militari e civili, è quello di lasciarsi ispirare da questi principi per contribuire a un futuro improntato alla nobiltà d’animo e al servizio della collettività.

La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni, negli stessi orari di visita del Castello Aragonese.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author