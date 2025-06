Taranto, “aiutateci o ci buttiamo giù”

Momenti di tensione all’ora di pranzo in via Giovan Giovine



“Aiutateci, riattaccateci l’acqua o ci buttiamo giù”. È quello che hanno gridato due giovani donne che, nel primo pomeriggio, hanno minacciato di lanciarsi nel vuoto dalla sommità dello stabile in cui abitano. È accaduto a Taranto. Si tratta di un palazzo privato di tre piani, quello al civico 7 di via Giovan Giovine, oggetto del crollo di una parte del cornicione il 19 aprile scorso. Ne è conseguito uno sgombero. Tuttavia, gli inquilini sono rimasti nelle loro case spiegando di non avere la possibilità di andare altrove.

Adesso, lamentano la mancanza della fornitura di acqua da una settimana. Hanno raccontato che funzionari dell’Acquedotto Pugliese avrebbero rimosso il contatore centrale dell’acqua del palazzo. Avevano chiesto l’intervento delle istituzioni a più riprese attraverso Antenna Sud. Da ultimo, in un servizio trasmesso nel TG di questa mattina alle 7.00. Sentendosi ancora inascoltati, hanno deciso di inscenare una protesta. Due di loro, due giovani donne in particolare, hanno deciso di chiudersi sul terrazzo dello stabile e mettersi a cavalcioni proprio in corrispondenza del cornicione pericolante. La protesta è iniziata alle ore 13.30.

Poco dopo sono arrivati sul posto la Polizia di Stato, un’ambulanza del 118 e i Vigili del Fuoco con diversi mezzi, tra cui un’autoscala. Gli agenti della Squadra Volanti hanno stabilito un primo contatto telefonico con le donne sul tetto cercando di rassicurarle per farle desistere dal possibile atto estremo. Intanto, i caschi rossi hanno installato un grande materasso gonfiabile per scongiurare eventuali conseguenze fatali a causa di una possibile caduta.

Dopo qualche ora la situazione è tornata sotto controllo, ma le 23 famiglie chiedono risposte urgenti.

