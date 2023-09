TARANTO – Era agli arresti domiciliari e si stava recando in tribunale per una udienza, con l’autorizzazione del giudice a raggiungerlo con la sua auto, senza scorta, l uomo morto in un incidente stradale sulla provinciale 123 Lizzano-Pulsano. Si tratta di Pietro Cappuccio, di anni 46 . Era alla guida della sua monovolume che è uscita dalla carreggiata per cause in corso di accertamento , si è schiantata contro alcuni piloni in cemento per poi finire in un vigneto. I parenti dell’uomo erano già in aula, ed hanno appreso la tragica notizia in Tribunale (Ansa)

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud.

