Un continuo andirivieni di giovani, noti tossicodipendenti, all’interno di uno stabile della città vecchia, dove vive un noto pregiudicato ai domiciliari, ha insospettito i Falchi della Squadra Mobile, che hanno organizzato servizi di monitoraggio della zona.

Nel corso degli appostamenti, gli agenti hanno verificato che i giovani, dopo aver bussato alla porta del 45enne sottoposto agli arresti domiciliari, entravano nell’abitazione andando via a passo spedito pochi minuti dopo. Così, i Falchi, con l’ausilio della volante di zona, hanno deciso di effettuare un controllo. A seguito della perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno acquisito elementi utili a ritenere che l’uomo avesse organizzato una vera e propria piazza di spaccio all’interno dell’appartamento, tanto che è stato lo stesso 45enne a indicare un cassetto del mobile della cucina dove costudiva due involucri in cellophane contenenti eroina, per un peso totale di 65 grammi circa. Trovato anche un bilancino elettronico di precisione, perfettamente funzionante e ancora intriso di sostanza stupefacente, oltre a 239 euro suddivisi in banconote e monete di vario taglio.

Il materiale è stato sequestrato, il 45enne arrestato perché presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.