Taranto: Aggressioni ad autisti autobus, due denunce

Gli agenti della Squadra Volante di Taranto hanno identificato e denunciato due uomini ritenuti responsabili di aggressioni, avvenute in tempi diversi, ai danni di autisti di mezzi pubblici in servizio sul territorio tarantino.

In particolare, nei giorni scorsi un autista è stato aggredito e minacciato da un uomo di corporatura robusta: dopo avergli rifilato uno schiaffo sulla guancia, l’aggressore gli ha intimato di non interrompere la marcia perché sottoposto a controlli di Polizia. All’arrivo della Volante è riuscito a far perdere le proprie tracce, ma grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, di cui è dotato l’autobus, i poliziotti sono riusciti identificarlo: si tratta di un 46enne già noto alle Forze dell’Ordine per numerosi precedenti e attualmente sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di dimora.

Il 46enne è stato denunciato per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale, minaccia e violenza a un incaricato di pubblico servizio, interruzione di pubblico servizio e lesioni personali.