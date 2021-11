Ha suscitato la reazione dei sindacati l’aggressione ai danni di due ispettori del lavoro di Taranto mentre svolgevano il loro dovere di controllo all’interno di un cantiere. Il presunto titolare dell’impresa avrebbe inseguito i due ispettori e avrebbe speronato la loro auto. Sull’episodio ha espresso solidarietà anche il Ministro del Lavoro Orlando.

In una nota i rappresentanti di categoria di CGIL, Cisl e UIL evidenziano la gravità dell’accaduto.

“Nessuno sa – fanno sapere Caldararo, Ferri e Andriani – che gli ispettori svolgono la loro attività con l’auto privata, non dispongono di coperture assicurative adeguate, come nella circostanza dei due dipendenti aggrediti la cui auto è stata speronata, né è mai stata riconosciuta una indennità di rischio per una attività che è essenziale per la prevenzione, come le cronache quotidiane ci riportano sui caduti sul lavoro.

Se la politica non fornisce gli strumenti, non assegna le risorse umane, non protegge i servitori dello stato ma li addita come untori, non si può parlare semplicemente di “caduti”, come circostanza accidentale.

Anche per questi motivi è in corso la mobilitazione nazionale dove, fra l’altro, si richiede al Governo di riportare il tema del pubblico impiego centrale nel paese, non solo per uscire dalla crisi pandemica o per gestire le risorse del Piano di Ripresa, ma per garantire condizioni di uguaglianza tra tutti i cittadini.

L’appuntamento a Taranto è per domani, con inizio alle ore 10 per l’assemblea in videoconferenza dei dipendenti pubblici del territorio organizzata dalle Segreterie Territoriali di Fp Cgil Cisl Fp e Uil Pa e Uil Fpl.