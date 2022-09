Tre agenti della Polizia Locale aggrediti a Taranto. Nel pomeriggio di giovedì 15 settembre, un’agente, mentre stava eseguendo la rimozione di un’auto, è stata “rimproverata” da un uomo, che non era il proprietario del mezzo, ma che aveva subito la rimozione nei giorni precedenti. Visibilmente alterato, è scappato via nel momento in cui gli sono stati chiesti i documenti. Inseguito, quando si è dovuto fermare per recuperare alcuni oggetti persi durante la fuga, all’ennesimo richiamo ha aggredito l’agente mettendole le mani al collo e tirandole i capelli. Nel frattempo, sul posto sono arrivati altri due agenti che hanno immobilizzato l’uomo con non poche difficoltà, subendo a loro volta un’aggressione. All’arrivo della Polizia, l’esagitato è stato denunciato e arrestato, mentre i 3 agenti hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari.

SOLIDARIETÀ DEL SINDACO MELUCCI – “Tre agenti della Polizia Locale sono stati aggrediti mentre facevano rispettare le regole – scrive il sindaco Melucci in una nota -. L’aggressore è stato denunciato e arrestato. Esprimo la mia solidarietà ai nostri agenti, aggrediti solo perché stavano facendo rigorosamente il loro lavoro, come è giusto che sia, e a tutti i loro colleghi prontamente intervenuti. Sono grato alle forze dell’ordine per il tempestivo intervento”, chiude Rinaldo Melucci.