Taranto: Aggredisce autista autobus, denunciato gambiano

I poliziotti della Squadra Volante di Taranto hanno denunciato un cittadino del Ghana per violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali ai danni di un autista della linea extraurbana degli autobus. La vittima ha raccontato che al termine della corsa, al capolinea sulla SS 7 Direzione Taranto, l’unico passeggero presente si rifiutava di scendere dal mezzo perché voleva essere portato in città. Quando l’autista gli ha spiegato che non era possibile proseguire, è stato aggredito con una violenta testata al volto e con morsi su braccio e avambraccio. Subito dopo l’aggressione, il passeggero si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato immediatamente dalla Polizia poco lontano dal capolinea, nascosto fra le auto in sosta. Portato in questura, l’uomo è stato denunciato.