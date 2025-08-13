13 Agosto 2025

Taranto, affidato a Giuseppe La Fratta il settore giovanile

Anthony Carrano 13 Agosto 2025
centered image

Il nuovo Taranto targato fratelli Ladisa, ha scelto come responsabile del settore giovanile, maschile e femminile, l’esperto Giuseppe La Fratta, classe 1978, fondatore della Cryos Taranto, da ben nove anni Scuola Calcio Elite con oltre 650 iscritti. come responsabile del settore giovanile, maschile e femminile, l’esperto Giuseppe La Fratta, classe 1978, fondatore della Cryos Taranto, da ben nove anni Scuola Calcio Elite con oltre 650 iscritti. Il Taranto dei più giovani avrà a disposizione il centro sportivo Infinity per le proprie sedute di allenamento, una struttura di proprietà del nuovo coordinatore rossoblù.

«È la prima volta che ci viene affidato un incarico di così grande prestigio – ha spiegato La Fratta – anche se in passato abbiamo sempre collaborato con diverse società calcistiche. Abbiamo accettato con entusiasmo e siamo pronti a contribuire alla rinascita del calcio tarantino, puntando sul settore giovanile come risorsa strategica e non come elemento accessorio. Il popolo rossoblù lo merita e tutti ne trarremo beneficio. Vi aspettiamo lunedì»

