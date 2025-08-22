22 Agosto 2025

Taranto, Adiconsum: “Taxi e NCC puntino su qualità e trasparenza”

Dante Sebastio 22 Agosto 2025
Un servizio Taxi e NCC più moderno, trasparente e integrato nel sistema di mobilità del territorio ionico. È la proposta avanzata da Adiconsum Taranto Brindisi, per voce del presidente Gianfranco Solazzo, nell’incontro convocato dalla commissione consultiva comunale di Taranto per discutere il nuovo regolamento di disciplina dei servizi, alla presenza dell’assessore allo Sviluppo Economico Franco Cosa.

“La qualità dell’offerta deve essere il tema centrale, ma occorre anche un cambio culturale: Taxi e NCC devono diventare parte integrante del più ampio sistema di mobilità, in grado di rispondere alle esigenze di cittadini e turisti, migliorando i collegamenti con le aree interne e sfruttando le opportunità legate al sistema crocieristico”, ha spiegato Solazzo.

Tra le proposte avanzate, l’utilizzo di una parte dei 1,8 milioni di euro stanziati dalla Regione Puglia a fini sociali per l’Ambito di Taranto con il Piano territoriale per una Transizione Giusta (JTF), destinando tali risorse anche a innovare e sostenere il settore, a beneficio di cittadini e operatori.

Per Adiconsum, è fondamentale giungere in tempi rapidi a un sistema organizzato ed efficiente, anche in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026, che richiederanno uno sforzo straordinario per garantire mobilità urbana e accoglienza.

L’incontro, sottolinea l’associazione, si è svolto in un clima costruttivo. L’impegno condiviso con altre realtà associative è quello di integrare, con osservazioni e proposte, la bozza di regolamento che l’Amministrazione predisporrà a breve, con l’obiettivo di dare a Taranto un’immagine moderna e funzionale.

