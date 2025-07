Taranto, Adiconsum: “Più stalli per bici e moto, meno multe”

L’ordine urbano incide profondamente sulla qualità della vita in città, e a Taranto uno degli aspetti più critici riguarda la mobilità e la sosta dei veicoli a due ruote. È quanto denuncia Adiconsum Taranto Brindisi, attraverso il presidente Gianfranco Solazzo, che lancia un appello all’amministrazione comunale: “Servono soluzioni strutturali, non sanzioni ingiuste”.

L’associazione segnala una diffusa carenza di stalli dedicati a biciclette e motocicli, particolarmente evidente nelle zone centrali e periferiche. Un vuoto nella pianificazione urbana che costringe spesso i cittadini a soste di emergenza, non sempre in aree regolamentate ma neppure d’intralcio alla circolazione.

“Non si può rispondere alla mancanza di parcheggi con politiche esclusivamente repressive – afferma Solazzo -. Riceviamo segnalazioni da utenti multati nonostante abbiano agito con buon senso e rispetto per il contesto urbano”.

Adiconsum sottolinea che in altre città italiane, in presenza di carenze strutturali, sono state adottate deroghe alle normative generali sui parcheggi per le due ruote. Una strada che andrebbe percorsa anche a Taranto, dove, secondo l’associazione, è necessario intervenire prima di punire.

“Invitiamo l’amministrazione a dotare la città di un numero adeguato di stalli per moto e bici e a fermare l’uso sistematico delle multe come risposta a inefficienze gestionali – continua Solazzo -. Siamo disponibili a un confronto costruttivo e pronti a tutelare i cittadini che ci segnalano questo disagio, inclusi molti turisti che scelgono le due ruote per muoversi in città”.

“Il tema della mobilità urbana richiede una visione più ampia, orientata alla sostenibilità e all’equità, non a penalizzare chi si adatta alle carenze strutturali con soluzioni di buon senso”, conclude Solazzo.

