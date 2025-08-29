Taranto, acquistato un nuovo portiere: arriva De Simone dal Foggia

Nuovo rinforzo in casa rossoblù: il Taranto ha acquistato a titolo temporaneo il portiere del Foggia, Luca De Simone. Il giovane estremo difensore classe 2006, nelle prossime ore, inizierà gli allenamenti con la sua nuova squadra. Di seguito il comunicato ufficiale del Foggia che annuncia la cessione:
“Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del portiere Luca De Simone alla SS Taranto. La società desidera ringraziare Luca per la dedizione e l’impegno profusi in questi anni con la maglia rossonera, augurandogli le migliori soddisfazioni per questa nuova avventura professionale”.
