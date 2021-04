Taranto | Accusato di tentata violenza sessuale, fermato nigeriano

La Polizia è intervenuta nel pomeriggio di domenica scorsa in Viale Unità d’Italia a Taranto, dove era stato segnalato un tentativo di violenza sessuale nei confronti di una giovane donna da parte di un uomo straniero.

I polizotti hanno notato un uomo di colore che, impugnando due bottiglie di vetro rotte, si stava allontanando in direzione di Viale Magna Grecia.

Gli agenti, dopo aver raggiunto l’uomo, hanno tentato di fermarlo, ma c’è stata la reazione, impugnando i cocci di bottiglia ha affrontato con violenza i poliziotti sferrando alcuni fendenti non andati a segno.

Necessario l’arrivo di altre pattuglie della Volante, cosi l’uomo è stato immobilizzato.

Nei momenti successivi all’intervento, gli agenti sono stati avvicinati da un giovane che ha raccontato di essere il fidanzato della ragazza vittima delle morbose attenzioni dell’uomo fermato.

La giovane donna, visibilmente scossa dall’accaduto, solo dopo qualche minuto è riuscita a raccontare ai poliziotti l’accaduto.

Si è appreso che mentre era intenta a fare jogging, senza accorgersi della presenza del trentaduenne, si è prima sentita palpeggiare e poi afferrare per un braccio per poi essere molestata in maniera anche violenta.

La ragazza ha invocato aiuto, attirando l’attenzione di due passanti che sono riusciti a liberare la vittima dalla presa dell’uomo e permettere alla giovane donna di scappare in attesa dell’arrivo del fidanzato avvertito telefonicamente e quello successivo della Polizia.

Il fermato, un 32 enne di nazionalità nigeriana, senza fissa dimora e con precedenti penali sempre per simili reati, ha continuato a dimenarsi all’interno dell’auto di servizio minacciando e oltraggiando i poliziotti intervenuti.

Solo dopo alcuni minuti, il nigeriano è stato riportato alla calma ed accompagnato negli uffici della Questura per le formalità di rito.

L’Autorità Giudiziaria competente ha disposto nei suoi confronti il fermo di indiziato di delitto per violenza sessuale con l’accompagnamento presso la Casa Circondariale di Brindisi. Il 32enne è stato inoltre denunciato in stato di libertà per resistenza e minaccia a P.U.